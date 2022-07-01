خفايا وطرق غريبة.. كيف تتم السرقة باستخدام التنويم المغناطيسي؟

2022/07/01 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ “انت تعبان..استرخي..نام”، كلمات ربما تعتبر طبيعية ودائما ما نقولها ونسمعها، لكن تبين أن لها استخدامات “روحانية” باتت تدخل في عمليات السرقة، عبر ما يعرف بـ”التنويم المغناطيسي”، والتي تستهدف غالبا أصحاب محال الصرافة والذهب وغيرها من المهن التي تكثر فيها السيولة النقدية.مصطلح “التنويم المغناطيسي”، معروف منذ القدم، وكانت بعض شرائح […]

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كيف تتم السرقة باستخدام التنويم المغناطيسي؟ أولاً على ايرث نيوز.

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