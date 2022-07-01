2022/07/01 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تدعو المواطنين لتسلم حصصهم من الوكلاء لضمان سلامتها من التلف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تدعو المواطنين لتسلم حصصهم من الوكلاء لضمان سلامتها من التلف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تدعو المواطنين لتسلم حصصهم من الوكلاء لضمان سلامتها من التلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).