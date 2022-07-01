شاهد رد فعل مشجعي مباراة عندما رصدوا فتاة تحاول قلب زجاجة ماء

2022/07/01 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مباراة بيسبول أقيمت في استاد يانكي في نيويورك سرقت فتاة صغيرة الأضواء عندما حاولت قلب زجاجة ماء بشكل معتدل، الأمر الذي أصاب الجماهير بالجنون، وهتف حشد من المشجعين للفتاة التي واصلت محاولة قلب الزجاجة حتى نجحت في ذلك، لترفعها في نهاية المطاف وكأنها كأس وسط تصفيق الحضور الذين تركوا المباراة تابعوا الفتاة.

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