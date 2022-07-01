المرور توضح تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة الشاعرين 'السومري ومهدي'

2022/07/01 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة، وفاة شابين وجرح ثالث، اثر اصطدام مركبتهم بالسياج الحجري المحدد لنهر دجلة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، إن "حادثا مروريا مؤسفا اودى بحياة شابين واُصيب الثالث، مع اضرار جسيمة في المركبة التي اصطدمت بالسياج الحجري المحدد لنهر دجلة، وتحديدا مقابل بناية البنك المركزي العراقي الجديدة، وسقوط العجلة بالنهر".

وفي وقت سابق، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنعي شاعرين شابين وهما علي مهدي، وزيد السومري توفيا إثر حادث سير ببغداد.

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