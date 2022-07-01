الزراعة تطلق المتسحقات المالية لمسوقي الرتب العليا لمحصول الحنطة

2022/07/01 | 17:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة 1 تموز 2022، اطلاق المستحقات المالية لمنتجي بذور الرتب العليا...

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