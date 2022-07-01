إنتهاك الدستور والحنث بالقسم.. نائب يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي

2022/07/01 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس النواب المستقل باسم

خشان، اليوم الجمعة، دعوى قضائية ضد

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتهمة

إنتهاك الدستور والحنث بالقسم.

وحددت المحكمة يوم 18 من شهر تموز الجاري

موعداً لعقد جلسة للنظر بطل

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