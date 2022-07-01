إستراتيجية الغرب كانت عزل بوتين .. لكنها لم تنجح

2022/07/01 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عصام الياسري

ضجة وسائل الإعلام حول الحرب في

أوكرانيا منذ بدايتها، كانت قد وضعت

خطوطها مؤسسات متمرسة في كيفية تموضع

الإعلام أثناء الطوارئ المستجدة، مكانا

وزمانا.



ومعروف أن الإدارات المركزية

للحك

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