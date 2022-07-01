شرطة كربلاء توجه تحذيراً للنساء

2022/07/01 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء،

الجمعة، احكام قبضتها على سارق، فيما

وجهت تحذيراً للنساء.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "ضمن جهود مديرية شرطة

محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت في

مجال ملاحقة

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