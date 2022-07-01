بالوثيقة.. إكمال إجراءات قوائم تثبيت العقود العاملين في بلديات ذي قار

2022/07/01 | 17:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إصدار كتاب لغرض مصادقته من قبل المحافظ .

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