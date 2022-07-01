2022/07/01 | 17:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر مطلع،الجمعة، العثور على جثة تدريسي من اهالي ديالى قرب كربلاء.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التدريسي في جامعة بابل علاء الزهيري وهو من اهالي ديالى عثر على جثته مرمية على جانب طريق رئيسي بين كربلاء وبابل بعد فقدانه اثره قبل 24 ساعة”.واضاف المصدر،ان” الزهيري من اهالي ديالى ويدرس في […]

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