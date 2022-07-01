تحوّلات الهوية - حسن مدن

2022/07/01 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تشتبك الهوية مع كثير من الصراعات والنزاعات في عالم اليوم.



في الجوهر، فإن الرغبة في الاستحواذ على الثروة والسلطة، هي أساس أو مفجر الكثير من النزاعات في الماضي، والحاضر أيضاً.



من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن نعرف نزاعاً بين الدول، أو بين الجماعات المختلفة في المجتمع الواحد، لا يكون جوهره نزاعاً على الثروة والسلطة، ولكن ما أكثر ما يجري التمويه على هذا الجوهر، بتصوير النزاعات على أنها صراع بين اله ......





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