صناعة القرار السياسي في الدولة السلطانية . - سعيد الوجاني

2022/07/01 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني صياغة القرار في الدولة السلطانية --- مقدمة لا بد منها : ان التساؤل عن كيفية صنع القرار السياسي ، والقرار الاقتصادي ، والقرار الاجتماعي في الدولة المغربية ، لا يختلف عن التساؤل عن منْ يحكمه .



وإذا كان هذا التساؤل ، وبهذه الدرجة في الطرح ينم عن بلادة ، لأن صاحبه يكون غير مدرك بحقيقة الوضع ، فانه مع ذلك ، قد يعني نوعا من الكياسة ، في صياغة وطرح الأسئلة المحرجة ، للأجوبة الشافية ، وهو ما يعني ......





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