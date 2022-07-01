2022/07/01 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أكدت شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، أنها تتابع عمليات السرقة التي حصلت في وقت متأخر بعد منتصف الليل.

وقال المنسق الاعلامي لشرطة محافظة الديوانية رحيم عودة لـ(بغداد اليوم) إن "قيادة الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد المقصرين في حماية محال تعرضت للسرقة بعد منتصف الليل".

وأوضح أن "هناك انتشارا لدوريات النجدة ليلا مع سيطرات أمنية ثابتة، القوات الامنية تبحث عن المجرمين وستعتقلهم وتقدمهم للعدالة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر امني بأن ثمانية محال تجارية ومنفذ للصيرفة تعرضت للسرقة بعد منتصف الليل وسط الديوانية حيث تم كسر الزجاج والابواب الرئيسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل قصرت الشرطة في الحماية؟.. سرقة ثمانية محال في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل قصرت الشرطة في الحماية؟.. سرقة ثمانية محال في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).