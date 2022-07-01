2022/07/01 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انعدام الرؤية في الطريق الدولي غرب محافظة ذي قار (فيديو)

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