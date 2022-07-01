2022/07/01 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في وزارة التربية، اليوم الجمعة، اكمال تصحيح الوزارة الدفاتر الامتحانية لجميع مواد مرحلة الثالث المتوسط باستثناء مادة واحدة، مبينا ان اعلان النتائج سيكون قبيل عطلة عيد الأضحى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أكملت تصحيح الدفاتر الامتحانية للمواد الدراسية كافة لطلاب الصف الثالث متوسط باستثناء مادة الفيزياء".

وأضاف المصدر "سيتم الإنتهاء من تصحيح وتدقيق الدفاتر الامتحانية (البكالوريا)، خلال الأيام المقبلة وسيتم إعلان النتائج نهاية الأسبوع المقبل وتحديداً قبل عيد الأضحى".

وكانت وزارة التربية قد أعلنت، في الثالث من شهر حزيران 2022، استئناف امتحانات طلبة الثالث المتوسط بعد إيقافها بسبب تسريب الاسئلة، فيما حددت يوم 12 حزيران الحالي موعداً لاستئناف الامتحانات.

وشهدت امتحانات الصف الثالث المتوسط هذا "فضيحة" عبر تسريب أسئلة الامتحانات ما استدعى تدخلاً حكوميا على اعلى المستويات وصولا لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، فيما تولى جهاز الامن الوطني التحقيق بالموضوع بأوامر عليا من الكاظمي شخصياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تحدد موعد توزيع نتائج الثالث المتوسط - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تحدد موعد توزيع نتائج الثالث المتوسط - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).