لوحة نادرة جدًّا للأميرة ديانا تعرض للمرة الأولى أمام الجمهور في لندن.. ما قصّتها؟

2022/07/01 | 17:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعرض لوحة نادرة لأميرة ويلز، الراحلة ديانا، أمام الجمهور للمرة الأولى عقب بيعها في يناير/ كانون الثاني 2022، بمزاد علني نظمته دار سوزبي للمزادات لقاء 201،600 دولار أمريكي، وهو مبلغ يوازي عشرة أضعاف تقدير المبيع الأساسي.

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