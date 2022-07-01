عشائر بني اسد تتظاهر امام مضيف اميرها في كربلاء و تستنكر التجاوزات عليه (فيديو)

2022/07/01 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت عشائر بني اسد، الجمعة،

التجاوز الذي حصل على اميرها الشيخ سالم

ثعبان الخيون، بعد التجاوز على مضيفه

وسط كربلاء.

يتبع ..

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