حريق داخل منزل في كربلاء والدفاع المدني تنقذ طفلة وامرأة مسنة

2022/07/01 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الجمعة، إخماد حريق داخل منزل وإنقاذ

طفلة وامرأة مسنة تعرضتا للاختناق، في

سوق البصرة بمحافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان، أن فرقها

"أنقذت طفلة وامرأة مسنة بعد تعرض

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