اسعار امبير المولدات الاهلية في كربلاء لشهر تموز 2022

2022/07/01 | 17:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم

الجمعة، اسعار وجدول عمل المولدات لشهر

تموز 2022.

وقال مصدر مطلع لوكالة نون الخبرية،

انه "يكون سعر الامبير للخط الذهبي (15000)

الف دينار مع استراحه لمده ساعتين

صباحا"

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