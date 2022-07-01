بريطانيا تؤكد دعمها لبرنامج التغير المناخي في العراق

2022/07/01 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكد السفير البريطاني في العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة ستدعم برنامج تخفيف التغير المناخي بالعراق، فيما أشار إلى أن بلاد الرافدين تمتلك العناصر الأساسية للانتقال بنجاح للاقتصاد […]

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