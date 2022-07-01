الشرطة الكندية تبحث عن امرأة لا تشبه بقية النساء

2022/07/01 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت شرطة مدينة تورنتو الكندية صورة قالت إنها لامرأة مفقودة، طالبة المساعدة من الجمهور في البحث عنها.



واللافت أن العلامة الفارقة في هذه المرأة أنها “ملتحية”.

وذكرت شرطة تورنتو أن المرأة التي في الصورة! تدعى إيزابيلا ديغراس، وعمرها 27 عاما، وقد شوهدت آخر مرة يوم السبت 25 يونيو.

وكتب حماة النظام الكنديون في وصف المرأة قائلين إن “لديها قواما رقيقا وشعرا فاتحا أشعثا، ولحية صغيرة.



ويبلغ طولها 5 أقدام و 10 بوصات”.

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