2022/07/01 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد قرر الطاقم التحكيمي لمباراة نفط ميسان وزاخو المقرر خوضها اليوم الجمعة الساعة السادسة مساءً، إنهاء المباراة بفوز نفط ميسان على زاخو بـ (3-0) وذلك لعدم حضور الفريق الضيف (زاخو).وأعلن الاتحاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوز نفط ميسان على زاخو بقرار تحكيمي المركز الخبري الوطني.

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