2022/07/01 | 18:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: جدد الإطار التنسيقي، الجمعة 1 تموز 2022، دعوته للحزبين الرئيسيين في إقليم إلى التوصل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي: إذا لم يتفق الاكراد على مرشح واحد للرئاسة فإن الاتحاد الوطني الأقرب للتصويت) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي: إذا لم يتفق الاكراد على مرشح واحد للرئاسة فإن الاتحاد الوطني الأقرب للتصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).