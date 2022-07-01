السفير البريطاني: العراق يمتلك العناصر الأساسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومعالجة التغير المناخي

2022/07/01 | 18:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد السفير البريطاني في العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، الجمعة 1 تموز 2022، أن المملكة...

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