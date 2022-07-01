2022/07/01 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الحمعة، عن وفاة حاجة عراقية في المدينة المنورة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "حاجة عراقية من أهالي محافظة المثنى توفيت اثناء اداء مناسك العمرة في المدينة المنورة".

هذا أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، في وقت سابق وفاة حاج عراقي من محافظة واسط، اثر اصابته بجلطة دماغية، في المدينة المنورة.





وقالت الهيئة في بيان انه "توفي الحاج محمد عبيد عبوسي والبالغ من العمر 60 سنة من اهالي محافظة واسط، نتيجة لتعرضه الى الاصابة بجلطة دماغية نقل على إثرها الى مستشفى مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية في المدينة المنورة".

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