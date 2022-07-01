الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين نائبًا لملك الأردن.. ومصدر يوضح السبب

2022/07/01 | 18:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، الجمعة، بأن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية نائبًا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

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