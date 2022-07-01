ذي قار تكشف عن مشاريعها لإنتاج الغاز وتُحصي حقولها النفطية

2022/07/01 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – زهراء صباحكشفت شركة نفط ذي قار، اليوم الجمعة، عن مشاريعها الحالية لإنتاج الغاز المصاحب، فيما أحصت عدد الحقول النفطية والشركات المُشغلة.وقال مدير شركة نفط ذي قار علي خضير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محافظة ذي قار تضم عدداً من الحقول النفطية وأولها (أبو عمود) والذي يدار بشكل مشترك مع محافظة ميسان ويحتوي على 5 آبار، وهنالك نية بتطويره مستقبلاً".وأضاف، أن "الحقل الثاني هو الغراف الذي يشغل من قبل شركة بتروناس الماليزية وحقل الناصرية الذي يدار بالجهد الوطني، بالإضافة الى حقل الرقعة العاشرة والمسمى (اريدو) والذي يدار من قبل الشركة الروسية ( لوك أويل ) وحقل صبة الذي يدار بجهد وطني"، مؤكداً أن "هنالك 5 آبار موجودة ضمن شركة نفط ذي قار".وحول مشاريع الغاز أوضح أن "هنالك مشروع لمعالجة الغاز في حقلي الغراف والناصرية من قبل شركة غاز الجنوب، حيث انه يعالج 200 مقمق أي 200 مليون قدم مكعب ومن المؤمل أن يكتمل خلال سنتين ولدينا مشاريع لمعالجة الغاز أيضاً مع شركتي بيكر هيوز ولوك أويل".وحول الشركات الأجنبية العاملة بين أن "هناك أكثر من 20 شركة اجنبية تعمل في حقل الغراف"، مبيناً أن "حصة العمالة المحلية ضمن العقد المبرم مع الشركات تمثل نسبة 80% ، وتقارب 2000 عامل محلي".وحول حقل أريدو، أشار خضير إلى أن "المشاريع في حقل اريدو متوقفة وسيبدأ العمل فيها بعد عام 2023".

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