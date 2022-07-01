رويترز: العشرات من أباطرة الأسلحة الروس أفلتوا من العقوبات الغربية

2022/07/01 | 18:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار الجيش الروسي في قصف أوكرانيا بالصواريخ والأسلحة الفتاكة الأخرى، لأكثر من أربة أشهر، ردت الدول الغربية باستهداف صناعة الدفاع الروسية بفرض عقوبات.

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