الصحة العالمية توجه دعوة عاجلة بشأن إصابات “جدري القردة”

2022/07/01 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، الى تحرك عاجل للحد من تفشي جدري القردة في أوروبا مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة.ودعا المدير الإقليمي للمنظمة في بيان، له الدول الأوروبية الى “تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن جدري القردة في منطقة جغرافية أكبر”.

وسجلت أوروبا أكثر من 4500 إصابة مؤكدة، أي 90 في المئة من الإصابات التي أحصيت في العالم منذ منتصف مايو.

وجاءت دعوة “الصحة العالمية” هذه بعد أن قالت قبل أيام إنه لا ينبغي إلغاء المهرجانات الصيفية الأوروبية بسبب تفشي جدري القردة، بل ينبغي بدلا من ذلك “إدارة مخاطر تضخم الفيروس”.

وفي وقت سابق أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا، لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.

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