استطلاع راي يظهر ان ربع الأمريكيين يؤيدون حمل السلاح ضد حكومتهم

2022/07/01 | 18:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد استطلاع للرأي أن أكثر من ربع سكان الولايات المتحدة يشعرون بالتباعد الشديد عن...

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