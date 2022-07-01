أسرة نيرة أشرف تعلِّق على عرض دية 5 ملايين مقابل العفو عن القاتل

2022/07/01 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لا تزال أصداء جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف على يد الشاب محمد عادل تتردد في المجتمع المصري وبمواقع التواصل الاجتماعي.ونشرت هدير أشرف شقيقة الطالبة نيرة أشرف تفاصيل عرض مجهول دية عليهم مقابل التنازل عن القضية.ونشرت شقيقة نيرة محادثة بينها وشخص عبر “فيسبوك” تحدث معها عن إمكانية عرض مبلغ مالي قدره […]

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