ليفربول يعلن عن توقيع عقد

2022/07/01 | 18:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، عن توقيع عقد جديد "طويل الأمد" مع نجم الفريق المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول عام 2017.

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