بعد طول انتظار وتكهنات بخروجه.. صلاح يجدد عقده مع ليفربول

2022/07/01 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، تجديد عقد جناحه محمد صلاح لمدة 3 أعوام.وأصدر ليفربول بيانا رسميا قال فيه "يسر نادينا أن يعلن تجديد عقد محمد صلاح، الذي حصل على لقب أفضل في الفريق لهذا العام".وأضاف "صلاح كرّس مستقبله لصالح ليفربول، من خلال تجديد عقده اليوم الجمعة".ودخل صلاح في الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده الحالي الذي تم توقيعه في تموز 2018، وبعد شهور من المفاوضات وطول انتظار من المشجعين توصل ليفربول وصلاح إلى اتفاق يقضي ببقائه في أنفيلد حتى حزيران 2025، مقابل راتب أسبوعي قد يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".وكانت هناك مؤشرات على أنه سينهي عقده وينتقل مجانًا إلى نادٍ آخر الصيف المقبل، لكن كل هذه الأحاديث انتهت الآن بتجديد تعاقده رسميًا مع الريدز.ولطالما كانت رغبة صلاح المفضلة البقاء في ميرسيسايد، حيث أصبح رمزًا في ليفربول منذ انضمامه من روما في العام 2017.وسافر جوليان وارد المدير الرياضي لليفربول، إلى جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث كان المصري في عطلة، لتوقيع العقد، ما يعكس مكانة صلاح كواحد من أفضل اللاعبين الحاليين في العالم.

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