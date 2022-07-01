بالفيديو.. صلاح يعلن تجديد عقده مع ليفربول

2022/07/01 | 18:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صلاح يوقع عقداً جديداً "طويل الأمد" مع ليفربول

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