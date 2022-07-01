حصيلة مصابي جدري القردة في ألمانيا تتخطى الألف شخص

2022/07/01 | 18:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معهد "روبرت كوخ" لبحوث الأمراض

المعدية عن تجاوز حصيلة مصابي جدري

القردة في ألمانيا الألف شخص.

وأشارت رسالة نشرها المعهد إلى أنه تم

استلام بيانات عن 1054 حالة إصابة بهذا

الفيروس من الولايات الفيد

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