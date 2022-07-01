رسميا.. ليفربول ينهي الجدل بشأن مستقبل صلاح (صورة)

2022/07/01 | 18:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة،

توقيع عقد جديد طويل الأمد مع نجمه

المصري محمد صلاح.

وكتب النادي الإنجليزي على حسابه في

موقع "تويتر": "يسر نادي ليفربول لكرة

القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدا

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