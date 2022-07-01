كيهان: حرب طاقة في لبنان بين حزب الله وروسيا وامريكا واسرائيل

2022/07/01 | 18:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفادت صحيفة كيهان الإيرانية، ‏الجمعة‏، 1‏ تموز‏، 2022 إن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تهدف الى...

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