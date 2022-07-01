التآمر لإبعاد كوربين من رئاسة حزب العمال..الأبعاد والهدف - سعيد مضيه

2022/07/01 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه في مقابلة صحفية أجراها مؤخرا مات كينارد مع جيريمي كوربين، الرئيس السابق لحزب العمال، قال كوربين بصدد تهمة اللاسامية التي كانت المبررالظاهر للإطاحة به؛ وصف كوربين تهمة اللاسامية "كانت شخصية وكانت حقيرة ، مثيرة للاشمئزاز، وستظل كذلك".



ماتْ كينارد صحفي استقصائي رئيس بمركزالوثائق غيرالمصنفة في المملكة المتحدة؛ عمل زميلا بمركز الصحافة الاستقصائية في لندن ثم مديرا.



قال كينارد:" ان ما جرى لكوربين مثال ......





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