الموقف الوبائي.. تصاعد مستمر بإصابات الجائحة في العراق

2022/07/01 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي والتلقيحي لجائحة كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في بيان، أن “المختبرات الصحية سجلت 2952 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 720 حالة للشفاء”.

وأضاف البيان، أنه “تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا، فيما تلقى 12463 شخصا للقاح”.

يذكر ان العراق سجل يوم أمس الخميس 2769 إصابة بكورونا مع حالتي وفاة.

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