محللون: قرار الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز هو الفاصل في علاقة الاقليم بالمركز

2022/07/01 | 18:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر المسلة 07/01/2022 أهم المحاور التي تحدث بها محللو مجموعة الاتحاد للتحليل السياسي حول...

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