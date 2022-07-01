سكتة قلبية تودي بحياة حاج وحاجة عراقيين في السعودية

2022/07/01 | 18:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت هيئة الحاج والعمرة، اليوم الجمعة، عن وفاة حاج من بغداد وحاجة من المثنى نتيجة تعرضهما لسكتة قلبية في السعودية. وذكرت الهيئة في بيان ورد لإيرث نيوز، أنه “توفي الحاج علي طارش جاسم البيضاني من محافظة بغداد بعمر43 سنة بمكة المكرمة, والحاجة عواطف نعيم مزهر من اهالي محافظة المثنى تبلغ من العمر […]

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