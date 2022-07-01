2022/07/01 | 18:59 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختطاف وقتل تدريسي بكلية الطب في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/01 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختطاف وقتل تدريسي بكلية الطب في بابل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختطاف وقتل تدريسي بكلية الطب في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).