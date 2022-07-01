شاهد بالفيديو.. #العراق يعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية و #الكوليرا

2022/07/01 | 19:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bIgS050Aloc

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