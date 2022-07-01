محكمة هندية تطالب مسؤولة بالحزب الحاكم باعتذار متلفز على تصريحات معادية للإسلام

2022/07/01 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … طالبت المحكمة الهندية العليا المتحدثة السابقة باسم الحزب الحاكم، بأن تقدم اعتذارا للأمة عبر شاشة التلفزيون، إثر تصريحات صدرت عنها طالت النبي محمد والإسلام.وانتقدت المحكمة المتحدثة السابقة باسم حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم، نوبور شارما، قائلة إن تصريحاتها “أضرمت النار في البلد بأكمله”، وذلك بعدما أثارت تصريحاتها التي وصفت بأنها “مسيئة للإسلام”، العنف […]

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