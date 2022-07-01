2022/07/01 | 19:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، تنويها للمواطنين بشأن قطع طريق حيوي في العاصمة بغداد.

ظهرت المقالة المرور تنوه عن قطع طريق حيوي في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تنوه عن قطع طريق حيوي في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تنوه عن قطع طريق حيوي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).