تجدد القصف التركي على دهوك

2022/07/01 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-دهوك

أفاد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، اليوم الجمعة، بتجدد القصف التركي على مناطق مختلف في محافظة دهوك.

وقال ورهان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الطائرات التركية قصف قرى نهيلة الواقعة بقضاء العمادية في محافظة دهوك".

وأضاف أن "الطائرات التركية هاجمت وبشراسة قرى أخرى واقعة في ناحية كاني مآسي بقضاء العمادية، دون معرفة حجم الخسائر البشرية، فيما تسبب بحرائق واسعة لغابات ومزارع المواطنين".

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