أول تعليق من يورغن كلوب عن تجديد عقد محمد صلاح: أفضل سنواته لم تأت بعد

2022/07/01 | 19:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن أفضل سنوات اللاعب محمد صلاح "لم تأت بعد"، وذلك في أول تعليق لكلوب على إعلان ليفربول، الجمعة، عن توقيع "عقد طويل الأمد" مع الملك المصري.

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