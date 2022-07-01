بيئة ميسان ترصد مخالفات خطيرة في أحد معامل إنتاج الكلور

2022/07/01 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع شذى- السودانيأعلنت مديرية البيئة في محافظة ميسان،اليوم الجمعة، رصدها مخالفات بيئية خطيرة في أحد معامل إنتاج الكلور بالمحافظة.وأكد مدير إلاعلام بمديرية البيئة عامر زكي البياتي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم زيارة احد معامل إنتاج الكلورضمن المتابعة والمراقبة الدورية للمديرية للانشطة الصناعية والخدمية والمواقع الملوثة في المحافظة بهدف تقييم واقعها البيئي ومدى تنفيذها للمتطلبات البيئية". وأضاف، أن "الفريق المشترك من المديرية وشرطة حماية البيئة، رصد ضُعفاً في معدات السلامة والأمان، وخلو المعمل من المتحسسات" ، مبيناً أن "المعمل يقتصر على 4 قناني إطفاء فارغة على الرغم من وجود عدد كبير من قناني الكلور المملوءة بالغاز".وأشار الى أن "المعمل يقع في منطقة نائية ولاتوجد فيه أقنعة للعاملين، وانه لا بد من تجنب الوقوع في الخطر من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية ومعايير السلامة حفاظاً على الممتلكات والأرواح ، سيما وأن اسطوانات الغاز منتشرة داخله وأغلبها ممتلئة".وتابع أن "الفريق المشترك وبعد إجراء الكشوفات البيئية على الموقع ، لاحظ أن المعمل حاصل على التراخيص البيئية مع وجود حوض التغطيس لقناني الكلور بأبعاد (10 م /5م) ، وتم التأكيد خلال الزيارة على إدامة العمل بالحوض وصيانته، فضلاً عن وجود رافعة شوكية تقوم برفع اسطوانات الغاز الى حوض تغطيس القناني في حال تسرب الغاز منها". من جانب آخر، أكد البياتي، أن "مديرية البيئة منحت 19 موافقة مطابقة للمحددات البيئية خلال الفصل الثاني من العام الحالي"، موضحاً ، أن "الموافقات منحت للمشاريع التي أكملت كافة المتطلبات والشروط البيئية وشملت معمل إنتاج الألبان والمثلجات، وحقل دواجن ، ومعمل نجارة الموبيليا والأبواب الخشبية، ومعمل إنتاج حاويات النفايات ، ومعمل إنتاج الهياكل الحديدية والجملونات المعدنية، ومعمل إنتاج المياه الصحية والمشروبات الغازية ، و4 مخازن لمواد كيمياوية ، ومعمل إنتاج أجهزة التبريد، ومجمع طبي متكامل، و4 مخازن مبردة لمديرية بلدية العمارة ، وعيادة جراحية بقضاء المجر الكبير، إضافة الى كراجي غسل وتشحيم ، وبرج اتصالات محطة أساسية لشركة زين العراق في قضاء الكحلاء فضلا عن برج آخر للشركة ذاتها في منطقة الماجدية ،ومعمل إنتاج العصائر". وأشار الى أن "مديرية البيئة رفضت مشروع محطة لطمر النفايات لمديرية بلدية العمارة كون المنطقة مخصصة لأن تكون مساحات خضراء وليس لخدمات عامة"، منوهاً بأن "المديرية تمنع المشاريع التي لا تنطبق عليها المحددات والتشريعات البيئية حرصاً منها على سلامة المواطنين ومنع جميع اشكال التلوث البيئي".

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