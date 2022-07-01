تربية البصرة تنفي ورود كتاب لتعيين محاضرين جدد

2022/07/01 | 19:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه مهم : ترد الينا مناشدات واستفسارات كثيرة حول ورود كتاب من المحافظة أو وزارة المالية متعلق بموضوع تعيين محاضرين جدد ، ونود ان ننفي نفيا قاطعا وجود هكذا كتاب أو توجيه ، ونناشد الجميع بعدم الالتفات إلى ماتنشره بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المغرضة التي تبث الإشاعات هنا وهناك لخلط الأوراق والتشويش على […]

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