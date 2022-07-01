أمانة بغداد تنوه بقطع طريق هام في العاصمة

2022/07/01 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نوهت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، بقطع الطريق من تقاطع النجدة باتجاه تقاطع الطوارى من قبل كوادرها الخدمية.وذكرت الأمانة في بيان، أن “القطع يأتي لوجود اعمال صيانة واستبدال انابيب مياه الصرف الصحي”، مضيفة “تم استخدام المسار الاخر كبديل لحين انجاز الاعمال”.

وأضافت، أن “دوريات مديرية المرور ستقوم بتنظيم حركة سير المرور اثناء القطع”.

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